عربي

مقتل 8 مدنيين وجرح العشرات بقصف حوثي على مخيم للنازحين في حجة

مقتل 8 مدنيين وجرح العشرات بقصف حوثي على مخيم للنازحين في حجة
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
قُتل ثمانية مدنيين على الأقل، وأُصِيب أكثر من 30 آخرين، في قصفٍ شنّته جماعة الحوثي، على مخيم للنازحين في محافظة حجة، شمال غربي اليمن.

وذكرت مصادر محلية، أن الجماعة قصفت بعدد من صواريخ الكاتيوشا مخيم "شليلة" "بني الحداد" للنازحين، مما أدى إلى سقوط ضحايا بين النازحين جلُّهم من النساء والأطفال.

ويعيش نازحو قرى "شليلة" و"بني الحداد" في مخيم استحدث لهم أخيراً وسط منطقة صحراوية، بعد أن هجّرهم المتمردون الحوثيون من منازلهم، بسبب قصف مناطقهم، الخميس قبل الماضي.

وفي سياق متصل، أكد وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، خلال اللقاء الذي جمعه ونظيره الكويتي، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، في نيويورك، أهمية الإسراع بإنجاز خطوات ملموسة لتنفيذ "اتفاق استوكهولم" بشأن الحديدة وتعز وملف الأسرى والمعتقلين.

وشدد الجانبان خلال اللقاء على أن ذلك من شأنه المحافظة على المسار السياسي الذي تم استئنافه خلال مشاورات السويد.

وبحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، فإن وزير خارجية الكويت سيزور الأمم المتحدة، لتوضيح صورة ما يجري من انتهاكات من قبل الحوثية في تنفيذ اتفاق استوكهولم.

أخبار ذات صلة

نص اتفاق أضنة... 10 تنازلات متبادلة بين أنقرة ودمشق

نص اتفاق أضنة... 10 تنازلات متبادلة بين أنقرة ودمشق

الاتحاد الأوروبي يُدرج السعودية في قائمة ممولي الإرهاب

الاتحاد الأوروبي يُدرج السعودية في قائمة ممولي الإرهاب

أزمات الشرق الأوسط على رأس مباحثات السيسي وماكرون

أزمات الشرق الأوسط على رأس مباحثات السيسي وماكرون

الأورومتوسطي: السودان تُمارس عُنفًا مُمنهجًا تجاه الصحفيين والمتظاهرين

الأورومتوسطي: السودان تُمارس عُنفًا مُمنهجًا تجاه الصحفيين والمتظاهرين

الجامعة العربية تُقدم أدلة تُثبت بناء العرب للقدس

الجامعة العربية تُقدم أدلة تُثبت بناء العرب للقدس

فيديو: &#34;الثلوج&#34; تضرب تونس والجزائر وتقتل شخصين

فيديو: "الثلوج" تضرب تونس والجزائر وتقتل شخصين

شاهد: تعدي على أسد قصر النيل والسلطات المصرية تتدخل

شاهد: تعدي على أسد قصر النيل والسلطات المصرية تتدخل

أمير قطر يعلق على فوز منتخب بلاده

أمير قطر يعلق على فوز منتخب بلاده

التعليقات

الدنيا حكايات

زوال دولة إسرائيل

زوال دولة إسرائيل

شؤون فلسطينية

الحساينة: نسعى لعقد شراكات فعّالة مع الأردن بمجال تطوير البنية التحتية

الحساينة: نسعى لعقد شراكات فعّالة مع الأردن بمجال تطوير البنية التحتية

الكشف عن معلومات تفصيلية عن الإصابات التي طالت أسرى معتقل &#34;عوفر&#34;

الكشف عن معلومات تفصيلية عن الإصابات التي طالت أسرى معتقل "عوفر"

القوى الوطنية والإسلامية تدعو للاعتصام الأربعاء أمام ممثلية إيرلندا تقديراً لموقفها

القوى الوطنية والإسلامية تدعو للاعتصام الأربعاء أمام ممثلية إيرلندا تقديراً لموقفها

&#34;سليمان&#34; يموت ببطء.. ووالده يُناشد الرئيس: &#34;صرف مستحقات التقاعد قد يُنقذ ابني&#34;

"سليمان" يموت ببطء.. ووالده يُناشد الرئيس: "صرف مستحقات التقاعد قد يُنقذ ابني"

إنقاذ مواطن من عملية نصب كبيرة في بيت لحم

إنقاذ مواطن من عملية نصب كبيرة في بيت لحم

الديمقراطية تتلقى دعوة للحوار في موسكو

الديمقراطية تتلقى دعوة للحوار في موسكو

الوزير المالكي يتسلم نسخة من أوراق اعتماد ممثل جمهورية الهند

الوزير المالكي يتسلم نسخة من أوراق اعتماد ممثل جمهورية الهند

معايعة: مشاركة فلسطين في المحافل السياحية الدولية حققت نجاحات كبيرة

معايعة: مشاركة فلسطين في المحافل السياحية الدولية حققت نجاحات كبيرة

منوعات

ظهور نادر لـ&#34;جنى&#34; ابنة ريهام حجّاج من زواجها الأول

ظهور نادر لـ"جنى" ابنة ريهام حجّاج من زواجها الأول

إقحام رانيا يوسف في فيلم إباحي.. وهي ترد: &#34;لعبة&#34;

إقحام رانيا يوسف في فيلم إباحي.. وهي ترد: "لعبة"

تركي آل الشيخ يقنع عادل إمام بهذا القرار المفاجئ

تركي آل الشيخ يقنع عادل إمام بهذا القرار المفاجئ

صورة صدمت المشاهدين لإليسا تتوسّط الرئيس رفيق الحريري وزوجته نازك

صورة صدمت المشاهدين لإليسا تتوسّط الرئيس رفيق الحريري وزوجته نازك

تغزلت به أحلام مؤخراً.. من هذا الطفل الذي أصبح نجماً لبنانياً؟

تغزلت به أحلام مؤخراً.. من هذا الطفل الذي أصبح نجماً لبنانياً؟

هل تتذكرون الفنانة لمياء الجداوي؟ شاهدوا كيف أصبحت اليوم

هل تتذكرون الفنانة لمياء الجداوي؟ شاهدوا كيف أصبحت اليوم

شاهد ماذا ارتدت مروى اللبنانية في أول حفل لها في صعيد مصر؟

شاهد ماذا ارتدت مروى اللبنانية في أول حفل لها في صعيد مصر؟

مُنعت بسبب قضية آداب.. فلة تناشد الجزائر لدخول مصر بعد 23 عاماً

مُنعت بسبب قضية آداب.. فلة تناشد الجزائر لدخول مصر بعد 23 عاماً

صورة وفيديو لعمرو دياب ودينا الشربيني يُثير الجدل.. هل ينتظران طفلهما الأول؟

صورة وفيديو لعمرو دياب ودينا الشربيني يُثير الجدل.. هل ينتظران طفلهما الأول؟

&#34;قشعرت الأبدان&#34;.. شاهد: أم كلثوم كما لو كانت حية في حفل جماهيري بالسعودية

"قشعرت الأبدان".. شاهد: أم كلثوم كما لو كانت حية في حفل جماهيري بالسعودية

عربي

مقتل 8 مدنيين وجرح العشرات بقصف حوثي على مخيم للنازحين في حجة

مقتل 8 مدنيين وجرح العشرات بقصف حوثي على مخيم للنازحين في حجة

نص اتفاق أضنة... 10 تنازلات متبادلة بين أنقرة ودمشق

نص اتفاق أضنة... 10 تنازلات متبادلة بين أنقرة ودمشق

الاتحاد الأوروبي يُدرج السعودية في قائمة ممولي الإرهاب

الاتحاد الأوروبي يُدرج السعودية في قائمة ممولي الإرهاب

أزمات الشرق الأوسط على رأس مباحثات السيسي وماكرون

أزمات الشرق الأوسط على رأس مباحثات السيسي وماكرون