مقتل 8 مدنيين وجرح العشرات بقصف حوثي على مخيم للنازحين في حجة



وذكرت مصادر محلية، أن الجماعة قصفت بعدد من صواريخ الكاتيوشا مخيم "شليلة" "بني الحداد" للنازحين، مما أدى إلى سقوط ضحايا بين النازحين جلُّهم من النساء والأطفال.



ويعيش نازحو قرى "شليلة" و"بني الحداد" في مخيم استحدث لهم أخيراً وسط منطقة صحراوية، بعد أن هجّرهم المتمردون الحوثيون من منازلهم، بسبب قصف مناطقهم، الخميس قبل الماضي.



وفي سياق متصل، أكد وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، خلال اللقاء الذي جمعه ونظيره الكويتي، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، في نيويورك، أهمية الإسراع بإنجاز خطوات ملموسة لتنفيذ "اتفاق استوكهولم" بشأن الحديدة وتعز وملف الأسرى والمعتقلين.



وشدد الجانبان خلال اللقاء على أن ذلك من شأنه المحافظة على المسار السياسي الذي تم استئنافه خلال مشاورات السويد.





وبحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، فإن وزير خارجية الكويت سيزور الأمم المتحدة، لتوضيح صورة ما يجري من انتهاكات من قبل الحوثية في تنفيذ اتفاق استوكهولم.





رام الله - دنيا الوطنقُتل ثمانية مدنيين على الأقل، وأُصِيب أكثر من 30 آخرين، في قصفٍ شنّته جماعة الحوثي، على مخيم للنازحين في محافظة حجة، شمال غربي اليمن.