دولي

ألمانيا وفرنسا وإسبانيا يهددون مادورو: معك فقط ثمانية أيام

ألمانيا وفرنسا وإسبانيا يهددون مادورو: معك فقط ثمانية أيام
نيكولاس مادورو
رام الله - دنيا الوطن
أكدت فرنسا وإسبانيا وألمانيا، أنها ستعترف برئيس البرلمان الفنزويلي خوان غوايدو، رئيسًا مؤقتًا للدولة، إذا لم يُعلن الرئيس نيكولاس مادورو خلال ثمانية أيام، عن تنظيم انتخابات رئاسية جديدة.

وقال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، على حسابه الرسمي بموقع (تويتر): "ينبغي أن يملك الشعب الفنزويلي فرصة لتقرير مستقبله بصورة حرة.. إذا لم يُعلن عن تنظيم انتخابات خلال ثمانية أيام، فنحن مستعدون للاعتراف بغوايدو رئيساً لفنزويلا لإطلاق عملية سياسية، ونعمل على ذلك مع شركائنا الأوروبيين، بحسب قناة (روسيا اليوم).

وأضاف رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، عبر موقع (تويتر): "لا نسعى إلى الإطاحة بحكومات، بل نريد الديمقراطية والانتخابات الحرة في فنزويلا".

وتابع: "على أي حال، إذا لم يتم هناك الإعلان خلال ثمانية أيام عن تنظيم انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وديمقراطية، ستعترف فرنسا بغوايدو رئيساً لفنزويلا".

في أعقاب ذلك، انضمت ألمانيا إلى جوقة المطالبين بتنظيم انتخابات جديدة في فنزويلا، إذ أكدت المتحدثة باسم حكومة برلين، مارتينا فيتز، على حسابها في (تويتر): "إذا لم يعلن عن الانتخابات خلال ثمانية أيام، فإننا مستعدون للاعتراف بخوان غوايدو، رئيساً مؤقتاً بإمكانه إطلاق عملية سياسية والتعاون بشكل وثيق مع الشركاء الأوروبيين".



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