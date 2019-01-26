الحساينة: نسعى لعقد شراكات فعّالة مع الأردن بمجال تطوير البنية التحتية

رام الله - دنيا الوطنبحث وزير الأشغال العامة والإسكان د. مفيد الحساينة ، مع السفير الأردني في فلسطين محمد أبو وندي، اتفاقيات التفاهم الموقعة بين البلدين في مجال البنية التحتية.جاء ذلك، خلال لقاء جمعهما في مقر الوزارة برام الله، وذلك من أجل بحث آلية تنفيذ مجموعة من الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين في مجال تبادل الخبرات، والتعاون المشترك في مجال تطوير مشاريع البنية التحتية.وقال الحساينة: اإن الوزارة، تسعى لعقد شراكات فعّالة مع الجانب الأردني في مجال تطوير البنية التحتية، لما يملكونه من خبرة وباع طويل في تطوير هذا القطاع.وأضاف أن الأردن، قطعت شوطاً طويلاً في مجال تطوير هذا القطاع، مؤكداً على أهمية التعاون معهم والاستفادة من الخبرات المتراكمة لإنشاء بنية تحتية ذات مستوى رفيع، تُساهم في تطوير الحياة الاقتصادية، وتسهيل حياة المواطنين.