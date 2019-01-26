القوى الوطنية والإسلامية تدعو للاعتصام الأربعاء أمام ممثلية إيرلندا تقديراً لموقفها

رام الله - دنيا الوطنطالبت القوى الوطنية والإسلامية لمحافظة رام الله والبيرة في بيان لها، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إلى تصعيد الفعل الشعبي بكل أشكاله، رفضاً للاحتلال ومشاريعه واعتداءات مستوطنيه وتفعيل دور اللجان الشعبية، ولجان الحراسة والتصدي لاعتداءات المستوطنين ومنعهم من تنفيذ مخططاتهم العدوانية، وتدنيس قرانا وبلداتنا.كما دعت للاعتصام أمام ممثلية ايرلندا، عمارة برج الشيخ، الأربعاء30/1 الساعة الثانية عشرة ظهراً، للاعراب عن تقديرنا لمواقفهم الثابتة في دعم قضيتنا، وقرار مقاطعة منتجات الاحتلال المصنعة في المستوطنات.واعتبار الجمعة، يوماً للتصعيد الميداني في جبل الريسان والمغير وبلعين ونعلين، ومواقع التماس مع الاحتلال، والدعوة لأوسع مشاركة، رفضاً لسياسات الاستيطان الاستعماري والتطهير العرقي، وتاكيداً على مواصلة طريق الكفاح حتى الحرية والاستقلال.وتدعو القوى للإبقاء على الجهوزية العالية، ارتباطاً بأي تطورات داخل السجون، وتتوجه بالتحية للحركة الأسيرة، وتحيي صمودها البطولي في وجه إدارات السجون الفاشية.كما تدعو التجار للالتزام بحالة الحداد أثناء مرور جنازات الشهداء إجلالاً للشهداء الأبرار، وإكراماً لأرواحهم الطاهرة، وإغلاق المحال التجارية.