"سليمان" يموت ببطء.. ووالده يُناشد الرئيس: "صرف مستحقات التقاعد قد يُنقذ ابني"

يُناشد عقيد حرس رئاسي متقاعد يُدعى يعقوب خليل زروق من غزة، الرئيس عباس، بصرف مستحقات التقاعد 6% + 30% ليتمكن من إنقاذ ابنه الذي يفقد حياته بالتدريج بسبب مرض غامض بعد حرب 2014.





يقول زروق في رسالته للرئيس: "سيدي الرئيس، رزقت بطفل عام 2008، وكان طفلي بصحة جيدة، وتمت ولادته بشكل طبيعي ولم يكن يعاني من أي أمراض تذكر حتى حرب عام 2014".





وأضاف زروق: "أثناء الحرب سقط في بيتي كتلة مشتعلة من بقايا صاروخ إسرائيلي، ومن بعد سقوط هذه الكتلة المشتعلة ظهر على ابني سليمان أعراض مرضية خطيرة منها عدم القدرة على المشي والسقوط أثناء المشي وعدم الاتزان، وأصبح مقعد على كرسي متحرك".





وأكد زروق أنه ذهب إلى جميع أطباء الأعصاب والعظام في غزة، ولكن دون أي تحسن يُذكر، كما أجريت له عملية جراحية وأخذت عينات من عضلاته إلى أن تم تشخيصه بمرض الضمور العضلي (دوشين).





واستنفد زروق جميع الوسائل لعلاج ابنه، وأكد له الأطباء أن لا علاج له داخل فلسطين، وأنه قد يموت في أي لحظة، ولا بد أن يُعالج خارج الوطن.





يُوجه زروق رسالته للرئيس: "ابني الآن جثة هامدة لا يقوى على الحركة، ويرتدي فوط أطفال لأنه غير قادر على خدمة نفسه بتاتاً، وجُل ما أريده هو صرف مستحقات التقاعد ليتسنى لي السفر وعلاج ابني الذي يموت ببطء أمامي".





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رام الله - دنيا الوطن