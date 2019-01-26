إنقاذ مواطن من عملية نصب كبيرة في بيت لحم

تمكنت الشرطة وجهاز الاستخبارات العسكرية في محافظة بيت لحم، اليوم السبت، من تحرير مواطن بعد استدراجه وخطفه من قبل مجموعة من الأشخاص، ومحاولة النصب عليه بمبلغ كبير.





وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات في تصريح صحفي: إن معلومات وردت للشرطة وللاستخبارات العسكرية في بيت لحم، تفيد بقيام مجموعة من الأشخاص باستدراج مواطن من سكان بيت جالا إلى منطقة أرطاس واختطافه داخل منزل، والاعتداء عليه، وتهديده بآلة حادة؛ لإجباره على التوقيع على عقود للنصب، والاحتيال عليه بمبلغ مالي كبير وسرقة مركبته.





وأضاف ارزيقات، أنه وبعد ساعة من تلقي البلاغ، تحركت قوات من الشرطة والاستخبارات، وبدعم العمليات المشتركة، والأمن الوطني للمكان، وتمكنت من تحرير المواطن والقبض على الخاطفين، وعددهم 4 أشخاص، وتم نقل المخطوف للمشفى لتلقي العلاج.





وأشار ارزيقات إلى أنه تم سماع أقوال الخاطفين، وتوقيفهم لحين عرضهم على النيابة العامة.

رام الله - دنيا الوطن