مصدر لـ "دنيا الوطن": أنباء تولي عريقات رئاسة الحكومة المقبلة كلام فارغ

نفى عضو في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ما يجري تداوله حول تكليف صائب عريقات، أمين سر اللجنة لتشكيل حكومة جديدة، بدلاً من حكومة التوافق الفلسطينية.







وقال العضو، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، لـ "دنيا الوطن": إن تلك الأخبار كلام فارغ وإشاعات لا أساس لها من الصحة، لافتاً إلى أنه لم يجرِ بحث تكليف عريقات لرئاسة الحكومة المقبلة.







يذكر، أن وسائل إعلامية فلسطينية، قالت: إن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات، هو المرشح الوحيد لتشكيل الحكومة الجديدة، خلفاً لحكومة التوافق الوطني.





وقالت تلك الوسائل: إن هناك توافقاً بين الرئيس محمود عباس ومركزية فتح، على أن يكون عريقات، هو رئيس الوزراء المقبل، فيما سيُطلق عليها "حكومة مؤقتة لحين إجراء الانتخابات".

خاص دنيا الوطن - أحمد جلال