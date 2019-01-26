الديمقراطية تتلقى دعوة للحوار في موسكو

رام الله - دنيا الوطنتلقت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، دعوة للحوار في العاصمة الروسية موسكو، من معهد الاستشراق للدراسات التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، برئاسة الأكاديمي المعروف فيتالي نعومكين، وتدوم دورة الحوار ثلاثة أيام من 11- 13 /2 /2019.وسوف يتطرق الحوار، كما هو بارز في الدعوة، لمناقشة الأوضاع الفلسطينية بين الأطراف الفلسطينية المدعوة، وبين القيادة الروسية، فضلاً عن التوقف أمام الأوضاع الإقليمية في المنطقة، وفي العالم.ويختتم الحوار بجلسة مشاورات، وحوار مع وزير خارجية روسيا الاتحادية، سيرغي لافروف.