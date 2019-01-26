الوزير المالكي يتسلم نسخة من أوراق اعتماد ممثل جمهورية الهند



في بداية اللقاء، هنأ المالكي السيد كومار، بيوم الجمهورية الهندي، والذي يصادف اليوم 26 كانون الثاني/ يناير، مشيراً إلى العلاقات التاريخية التي تربط البلدين، ومشيداً بالدعم الذي تقدمه جمهورية الهند لمؤسسات الدولة الفلسطينية، داعياً إلى تطوير وتعزيز العلاقة بين البلدين في المجالات كافة.





وتطرق المالكي إلى أهمية عقد جولة المشاورات السياسية واللجنة المشتركة الفلسطينية- الهندية، بالإضافة إلى عقد الأسبوع الثقافي الفلسطيني في جمهورية الهند خلال العام.



من جانبه، شكر كومار، المالكي على حسن الاستقبال، وهنأه على تولي فلسطين رئاسة مجموعة "77+ الصين"، وعبر عن استعداد بلاده تقديم كل الدعم والتعاون لإنجاح مهمة فلسطين في ترؤس المجموعة.





وأشار كومار إلى التزام بلاده باستمرارها بدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، مشيداً بمستوى العلاقات بين البلدين، ومؤكداً أنه سيسعى إلى تطوير العلاقات الثنائية في شتى المجالات.



وفي الختام، شكر الوزير المالكي جمهورية الهند على دعمها المستمر لـ (أونروا)، متمنياً للسيد كومار، النجاح في مهامه الجديدة لدى دولة فلسطين، ومشيراً إلى أن وزارة الخارجية والمغتربين بكافة قطاعاتها، على استعداد كامل للتعاون من أجل تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين.



وحضر مراسم التسلم السفير مازن شامية، مساعد الوزير لشؤون آسيا وأفريقيا، ومستشار أول، عبير الرمحي، رئيس المراسم في الوزارة، طارق عيدة، مدير وحدة الإعلام إبراهيم الطري مسؤول ملف جمهورية الهند، وزنة مصري، من مكتب الوزير، ومجمد أبو شمسية من مكتب تمثيل جمهورية الهند.

رام الله - دنيا الوطنتسلّم وزير الخارجية والمغتربين، د. رياض المالكي، بمقر الوزارة في مدينة رام الله اليوم السبت، نسخة من أوراق اعتماد ممثل جمهورية الهند الجديد لدى دولة فلسطين، السيد سونيل كومار.