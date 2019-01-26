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شؤون فلسطينية

معايعة: مشاركة فلسطين في المحافل السياحية الدولية حققت نجاحات كبيرة

معايعة: مشاركة فلسطين في المحافل السياحية الدولية حققت نجاحات كبيرة
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وزيرة السياحة والآثار رُلى معايعة، على أهمية المشاركات الفلسطينية في المحافل السياحية الدولية، كرسالة تؤكد على أهمية قطاع السياحة الفلسطيني، وتساهم في تحقيق التشبيك المباشر بين القطاع السياحي الفلسطيني الخاص، ونظرائه من مختلف القطاعات السياحية من حول العالم، مما ساهم وبشكل مباشر في تحقيق أرقام قياسية في أعداد السياح القادمين إلى فلسطين، وفي أعداد ليالي المبيت لدى الفنادق الفلسطينية.

جاءت أقوال الوزيرة معايعة، بحضور سفير دولة فلسطين في أسبانيا كفاح عودة، على هامش مشاركة دولة فلسطين بوفد كبير من ممثلي القطاع السياحي، ووكالات السفر في فلسطين، في فعاليات المعرض السياحي الدولي، (فيتور) في العاصمة الأسبانية مدريد، والذي يعتبر أحد اهم وأكبر المعارض السياحية الدولية على مستوى العالم.

ويذكر أن هذا المعرض يعقد بنسخته الـ 39 وبمشاركة أكثر من 165 دولة من مختلف دول العالم وبحضور أكثر من 10 آلاف عارض، وزيارة 124 ألف مهني و107 آلاف زائر وعقد خلاله 6200 اجتماع عمل، إضافة إلى تغطية إعلامية مكثفة خلال فترة انعقاده، ما وفر فرصة حقيقية لتحقيق الترويج السياحي لفلسطين كمقصد سياحي.

وأكدت معايعة أهمية مشاركة فلسطين معرض (فيتور) السياحي الدولي، وذلك استمراراً لسياسة تسويق فلسطين في كافة المحافل الدولية كمقصد سياحي مستقل وآمن، غني بالآثار والتراث والمواقع السياحية والدينية الفريدة على مستوى العالم، علاوة على قدرة القطاع السياحي الفلسطيني على جذب انتباه السائحين من مختلف دول العالم لما يمتلكه من إمكانيات تؤهله ليكون أحد أهم القطاعات السياحية على مستوى المنطقة. 

ويشهد جناح فلسطين عرض فولكلوري فلسطيني لفرقة باقون للتراث الفلسطيني والذي جذبت انتباه آلاف الزوار والمشاركين مما شكل رسالة على قوة التاريخ والحضارة والرواية الفلسطينية، علاوة على اعتبار جناح فلسطين أحد أجمل الاجنحة، متزين بصور لاهم المواقع التاريخية والدينية والسياحية في فلسطين، حيث عملت طواقم الوزارة المشاركة على توزيع عدد كبير من المواد الترويجية والتحف الشرقية، والتي تتحدث عن فلسطين وعن القطاع السياحي الفلسطيني. 

وفي إطار السعي لتعزيز العلاقي مع وكالة التعاون الإسباني، التقت الوزيرة معايعة، بالدكتور خوان بابلو لاجليسيا وزير الدولة الأسباني لشؤون التعاون الدولي، حيث بحث الجانبان توقيع مذكرة تفاهم لدعم قطاع السياحة وقطاع التراث الثقافي الفلسطيني بشكل عام، ومشاركة فلسطين في معرض (فيتور) بشكل خاص، وذلك من خلال الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي.

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