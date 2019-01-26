مشاكل بالقلب تمنع مواطناً من العمل.. خسر زوجته ولايملك إيجار الطريق ليُشاهد ابنته





حيث تزوج دلول في منزل عائلته المُستأجر أصلاً، وأنجب طفلته الأولى قبل أن تحدث مشاكل عديدة بينه وبين زوجته التي ترغب في الاستقلال وعدم تقييد حريتها في غرفة واحدة فقط.





وقع الطلاق بين دلول وزوجته، وتوالت الأحداث السيئة في حياته حين اكتشف أنه يُعاني من مشكلة في القلب أدت إلى عدة مشاكل صحية مثل ارتفاع الضغط الشرياني، وتضخم البطين الأيسر، وأصبح غير قادر على العمل، والحركة أصبحت خطراً على صحته، عدا عن حاجته لإجراء عمليتين في القلب.





دلول الآن غير قادر على رؤية طفلته التي لا يستطيع توفير نفقة لها، بسبب عدم توفر سعر المواصلات لديه، كما أنه يجب أن يتناول العديد من الأدوية، لكنه لم يشتريها منذ 8 أشهر، ولا يملك حتى إيجار الطريق لوزارة الشئون الاجتماعية ووزارة الأشغال والإسكان لينظروا في وضعه المأساوي.





يُناشد دلول الرئيس عباس ووزير الإسكان مفيد الحساينة بالنظر إليه بعين الرحمة، ويقول: "أنا غير قادر على إعالة أسرتي خاصة بعد مشكلة القلب التي اكتشفتها أثناء عملي كمُحاسب في شركة، وحاولت أن أعمل بعدها، لكن العمل أصبح خطراً على حياتي".





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رام الله - دنيا الوطنلا يعيش الشباب في غزة وضعاً عادياً، فمُعظهم عزف عن الزواج بسبب سوء الأحوال الاقتصادية، ومن غامر وفعلها، يُعاني لاحقاً، تماماً كالمواطن محمد ربيع دلول (29 عاماً).