فلسطين تُشيع ثلاثة شهداء













رام الله - دنيا الوطنشيعت جماهير غفيرة، ظهر اليوم السبت، ثلاثة شهداء، ففي الضفة، شيعت الشهيدين أيمن فارس في بلدة سلواد شرق رام الله، وحمدان العارضة في بلدة عرابة جنوب غرب جنين، وفي قطاع غزة، شيعت إيهاب عابد، شرق رفح.واستشهد أمس الجمعة الشهيد الفتى أيمن أحمد فارس (17 عامًا) فيما أصيب فتى آخر، بعد إطلاق الاحتلال النار عليه قرب بلدة سلواد، بدعوى محاولتهم إلقاء الحجارة قرب شارع (60 الاستيطاني)، وهي الرواية التي فنّدتها مصادر مقربة من عائلة الشهيد، مشيرةً إلى أن أيمن وصديقه، كانا يتنزهان في المنطقة.إلى ذلك، سلمت سلطات الاحتلال، مساء أمس الجمعة، جثمان الشهيد حمدان العارضة (60 عاماً) من بلدة عرابة جنوب غرب جنين، المحتجز منذ أكثر من أربعين يوماً، قرب حاجز سالم العسكري.وفي قطاع غزة، شيع الأهالي جثمان الشهيد إيهاب عابد (25 عامًا) الذي ارتقى برصاص الاحتلال، خلال مشاركته بمسيرة العودة شرقي رفح أمس.