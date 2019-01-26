المالكي: تم تبليغ الجنائية الدولية ومجلس حقوق الإنسان بالتحريض على الرئيس عباس

الاسرائيلية المخالفة للاتفاق.



وحول الوفد العربي الإسلامي، الدي سيتوجه إلى البرازيل لحثها على عدم نقل سفارتها إلى القدس، أوضح المالكي، أنه تتم متابعة هذا الموضوع مع الأمانة العامة للجامعة العربية، والأشقاء في المملكة العربية السعودية، بصفقتها رئيس القمة؛ للبحث في تنفيذ هذا الأمر، الذي يتم بحثه أيضاً على عدة مستويات أخرى.



كما كشف المالكي، عن أن وفداً كنسياً فلسطينياً، وصل إلى البرازيل، وبدأ بإجراء لقاءات المجتمع الكنسي البرازيلي، مؤكداً أهمية هذا اللقاء، وأنه سيكون له دور في ثني البرازيل عن القيام بهذه الخطوة.



رام الله - دنيا الوطناعتبر وزير الخارجية رياض المالكي، أن تحريض آفي ديختر، على الرئيس محمود عباس، يأتي ضمن الحملة الانتحابية التي يقوم بها ديختر، وهي ليست المرة الأولى التي يتم فيها التحريض على الرئيس، وقد أصبح ذلك سلوكاً مشرعاً لدى كل السياسيين الإسرائيليين.ودعا المالكي في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الجهات الدولية إلى أخذ الأمر بعين الاعتبار، مشيراً إلى أنه يتم رفع تقارير إلى الجنائية الدولية، ومجلس حقوق الإنسان؛ ليأخذوا علماً بذلك، إضافة إلى رسائل إلى السكرتير العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن، وسفارات فلسطين لدى دول العالم.وفيما يتعلق بلقاء رئيس الوزراء رامي الحمد الله مع الرئيس السويسري، على هامش منتدى (دافوس) الاقتصادي، كشف المالكي عن مطالبة سويسرا الدولة الراعية لاتفاق جنيف، بعقد مؤتمر دولي للدول الموقعة على الاتفاق لبحث الانتهاكات