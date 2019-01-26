وفد سلطة النقد برئاسة المحافظ يبدأ غداً زيارة للولايات المتحدة الأمريكية





ويضم الوفد الدكتور طالب الصريع، عضو مجلس إدارة سلطة النقد، وعيسى قسيس، مستشار المحافظ للتخطيط الاستراتيجي والشؤون الدولية، والسيد وائل لافي، مدير عام وحدة المتابعة المالية، ومراد صوافطة، المستشار القانوني لسلطه النقد، ورلى معلوف، مديرة مكتب المحافظ.



وسيناقش الوفد مع بعض أعضاء الكونغرس والبنوك المراسلة تطورات القطاع المصرفي الفلسطيني، والاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، وأثرها في الاقتصاد المحلي، وامتثال البنوك العاملة في فلسطين بمعايير الكفاءة الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والعلاقة مع البنوك المركزية في العالم والبنوك المراسلة، وخطوات سلطة النقد في رقمنة القطاع المالي والمصرفي الفلسطيني، وخطة سلطة النقد في التكنولوجيا المالية، والتحضيرات للتقييم الوطني للمخاطر 2020.



ودأبت سلطة النقد، على القيام بمثل هذه الزيارات، بهدف التعريف بالقطاع المصرفي الفلسطيني، وتعزيز أواصر العلاقات الثنائية وإطلاع المؤسسات الدولية، وصناع القرار، والرأي على الجهود التي تبذلها دولة فلسطين؛ لتطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية في مجال العمل المصرفي.

رام الله - دنيا الوطنيبدأ وفد من سلطة النقد برئاسة عزام الشوا، يوم الاثنين 28/1/2019، زيارة للولايات المتحدة الأمريكية، تهدف لعقد لقاءات مهمة مع مسؤولين وأعضاء في الكونجرس الأمريكي في كل من العاصمة واشنطن ومدينة نيويورك، لإطلاعهم على سلامة ومتانة الجهاز المصرفي الفلسطيني.