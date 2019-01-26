الزق: استمرار الانقسام وتجذره بسبب دعم قوى معادية لشعبنا له مادياً وسياسياً





رام الله - دنيا الوطنقال أمين سر هيئة العمل الوطني محمود الزق إن ادخال الاموال القطرية والوقود الى قطاع غزة يأتي ضمن مشروع اسرائيلي لفصل القطاع عن الوطن بغية ضرب امكانية قيام دولة فلسطينية.وأضاف الزق لاذاعة صوت فلسطين أن استمرار الانقسام وتجذره يأتي بسبب دعم قوى معادية لشعبنا له مادياً وسياسياً مؤكداً ان هذه القوى تعمل على تحويله الى انفصال.وشدد أمين سر هيئة العمل الوطني أن الهبة الشعبية في وجه الانقسام تعتبر السبيل الوحيد لانهائه.