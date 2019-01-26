عاجل

  • مصدر لـ "دنيا الوطن": أنباء تولي عريقات رئاسة الحكومة المقبلة كلام فارغ

شؤون فلسطينية

الزق: استمرار الانقسام وتجذره بسبب دعم قوى معادية لشعبنا له مادياً وسياسياً

الزق: استمرار الانقسام وتجذره بسبب دعم قوى معادية لشعبنا له مادياً وسياسياً
أمين سر هيئة العمل الوطني محمود الزق
رام الله - دنيا الوطن
قال أمين سر هيئة العمل الوطني محمود الزق إن ادخال الاموال القطرية والوقود الى قطاع غزة يأتي ضمن مشروع اسرائيلي لفصل القطاع عن الوطن بغية ضرب امكانية قيام دولة فلسطينية.

وأضاف الزق لاذاعة صوت فلسطين أن استمرار الانقسام وتجذره يأتي بسبب دعم  قوى معادية لشعبنا له مادياً وسياسياً مؤكداً ان هذه القوى تعمل على تحويله  الى انفصال.

وشدد أمين سر هيئة العمل الوطني أن الهبة الشعبية في وجه الانقسام تعتبر السبيل الوحيد لانهائه.

أخبار ذات صلة

الديمقراطية تتلقى دعوة للحوار في موسكو

الديمقراطية تتلقى دعوة للحوار في موسكو

معايعة: مشاركة فلسطين في المحافل السياحية الدولية حققت نجاحات كبيرة

معايعة: مشاركة فلسطين في المحافل السياحية الدولية حققت نجاحات كبيرة

مشاكل بالقلب تمنع مواطناً من العمل.. خسر زوجته ولايملك إيجار الطريق ليُشاهد ابنته

مشاكل بالقلب تمنع مواطناً من العمل.. خسر زوجته ولايملك إيجار الطريق ليُشاهد ابنته

فلسطين تُشيع ثلاثة شهداء

فلسطين تُشيع ثلاثة شهداء

المالكي: تم تبليغ الجنائية الدولية ومجلس حقوق الإنسان بالتحريض على الرئيس عباس

المالكي: تم تبليغ الجنائية الدولية ومجلس حقوق الإنسان بالتحريض على الرئيس عباس

وفد سلطة النقد برئاسة المحافظ يبدأ غداً زيارة للولايات المتحدة الأمريكية

وفد سلطة النقد برئاسة المحافظ يبدأ غداً زيارة للولايات المتحدة الأمريكية

أبو ظريفة: فصائل العمل الوطني ترفض مقايضاتهم لوقف مسيرات العودة بالمال

أبو ظريفة: فصائل العمل الوطني ترفض مقايضاتهم لوقف مسيرات العودة بالمال

العوض: &#34;الأموال القطرية&#34; جاءت للتحكم بالشعب وابتزازه وتمت نتيجة سيطرة حماس

العوض: "الأموال القطرية" جاءت للتحكم بالشعب وابتزازه وتمت نتيجة سيطرة حماس

التعليقات

الدنيا حكايات

زوال دولة إسرائيل

زوال دولة إسرائيل

شؤون فلسطينية

الديمقراطية تتلقى دعوة للحوار في موسكو

الديمقراطية تتلقى دعوة للحوار في موسكو

معايعة: مشاركة فلسطين في المحافل السياحية الدولية حققت نجاحات كبيرة

معايعة: مشاركة فلسطين في المحافل السياحية الدولية حققت نجاحات كبيرة

وفد سلطة النقد برئاسة المحافظ يبدأ غداً زيارة للولايات المتحدة الأمريكية

وفد سلطة النقد برئاسة المحافظ يبدأ غداً زيارة للولايات المتحدة الأمريكية

الزق: استمرار الانقسام وتجذره بسبب دعم قوى معادية لشعبنا له مادياً وسياسياً

الزق: استمرار الانقسام وتجذره بسبب دعم قوى معادية لشعبنا له مادياً وسياسياً

أبو ظريفة: فصائل العمل الوطني ترفض مقايضاتهم لوقف مسيرات العودة بالمال

أبو ظريفة: فصائل العمل الوطني ترفض مقايضاتهم لوقف مسيرات العودة بالمال

الجهاز الأمني الإسرائيلي: قضية الأموال القطرية ستزيد من خطر التصعيد بغزة

الجهاز الأمني الإسرائيلي: قضية الأموال القطرية ستزيد من خطر التصعيد بغزة

توظيف فتاوى حاخامات الكراهية لتعزيز الاستيطان وتشجيع الارهاب اليهودي والتنكيل بالفلسطينيين

توظيف فتاوى حاخامات الكراهية لتعزيز الاستيطان وتشجيع الارهاب اليهودي والتنكيل بالفلسطينيين

التربية تُوقع اتفاقية مع &#34;جايكا&#34; لتطوير جودة تعليم الرياضيات والعلوم

التربية تُوقع اتفاقية مع "جايكا" لتطوير جودة تعليم الرياضيات والعلوم

منوعات

ظهور نادر لـ&#34;جنى&#34; ابنة ريهام حجّاج من زواجها الأول

ظهور نادر لـ"جنى" ابنة ريهام حجّاج من زواجها الأول

إقحام رانيا يوسف في فيلم إباحي.. وهي ترد: &#34;لعبة&#34;

إقحام رانيا يوسف في فيلم إباحي.. وهي ترد: "لعبة"

تركي آل الشيخ يقنع عادل إمام بهذا القرار المفاجئ

تركي آل الشيخ يقنع عادل إمام بهذا القرار المفاجئ

صورة صدمت المشاهدين لإليسا تتوسّط الرئيس رفيق الحريري وزوجته نازك

صورة صدمت المشاهدين لإليسا تتوسّط الرئيس رفيق الحريري وزوجته نازك

تغزلت به أحلام مؤخراً.. من هذا الطفل الذي أصبح نجماً لبنانياً؟

تغزلت به أحلام مؤخراً.. من هذا الطفل الذي أصبح نجماً لبنانياً؟

هل تتذكرون الفنانة لمياء الجداوي؟ شاهدوا كيف أصبحت اليوم

هل تتذكرون الفنانة لمياء الجداوي؟ شاهدوا كيف أصبحت اليوم

شاهد ماذا ارتدت مروى اللبنانية في أول حفل لها في صعيد مصر؟

شاهد ماذا ارتدت مروى اللبنانية في أول حفل لها في صعيد مصر؟

مُنعت بسبب قضية آداب.. فلة تناشد الجزائر لدخول مصر بعد 23 عاماً

مُنعت بسبب قضية آداب.. فلة تناشد الجزائر لدخول مصر بعد 23 عاماً

صورة وفيديو لعمرو دياب ودينا الشربيني يُثير الجدل.. هل ينتظران طفلهما الأول؟

صورة وفيديو لعمرو دياب ودينا الشربيني يُثير الجدل.. هل ينتظران طفلهما الأول؟

&#34;قشعرت الأبدان&#34;.. شاهد: أم كلثوم كما لو كانت حية في حفل جماهيري بالسعودية

"قشعرت الأبدان".. شاهد: أم كلثوم كما لو كانت حية في حفل جماهيري بالسعودية

عربي

الاتحاد الأوروبي يُدرج السعودية في قائمة ممولي الإرهاب

الاتحاد الأوروبي يُدرج السعودية في قائمة ممولي الإرهاب

أزمات الشرق الأوسط على رأس مباحثات السيسي وماكرون

أزمات الشرق الأوسط على رأس مباحثات السيسي وماكرون

الأورومتوسطي: السودان تُمارس عُنفًا مُمنهجًا تجاه الصحفيين والمتظاهرين

الأورومتوسطي: السودان تُمارس عُنفًا مُمنهجًا تجاه الصحفيين والمتظاهرين

الجامعة العربية تُقدم أدلة تُثبت بناء العرب للقدس

الجامعة العربية تُقدم أدلة تُثبت بناء العرب للقدس