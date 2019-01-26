أبو ظريفة: فصائل العمل الوطني ترفض مقايضاتهم لوقف مسيرات العودة بالمال

رام الله - دنيا الوطنأكد القيادي في الجبهة الديمقراطية، طلال أبو ظريفة، رفض فصائل العمل الوطني لأي مقايضات لوقف مسيرات العودة في قطاع غزة، مقابل المال، مشدداً على أن الابتزاز السياسي مرفوض.وقال أبو ظريفة في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، إن هناك توافقاً وطنياً على استمرار المسيرات المتواصلة منذ عشرة أشهر، حتى تحقيق أهدافها بإلزام سلطات الاحتلال برفع الحصار عن القطاع.وحذر أبو ظريفة من خطورة استخدام ملف المصالحة كورقة مساومة في الصراع الإقليمي، مضيفاً أن هناك دعوة روسية لجميع فصائل العمل الوطني؛ للمشاركة في اجتماع لاستئناف حوارات المصالحة الوطنية في الأسبوع الثاني من الشهرالمقبل.يذكر، أن مصدراً سياسياً في حكومة نتنياهو، صرح بالأمس، أن الإنجاز الكبير الذي حققه نتنياهو من خلال سماحه بإدخال المال القطري إلى قطاع غزة، هو فصل قطاع غزة عن الضفة، إضافة إلى أن السلطة الوطنية، والرئيس محمود عباس يرفض أية رقابة إسرائيلية على الأموال التي يتم إدخالها الى قطاع غزة، أما الآنفإن إسرائيل باتت تراقب كل دولار يدخل إلى هناك، بعد موافقة حماس على ذلك.