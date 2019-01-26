الاتحاد الأوروبي يُدرج السعودية في قائمة ممولي الإرهاب

رام الله - دنيا الوطنقالت وكالة (رويترز): إن الاتحاد الأوروبي، قام مؤخراً بإضافة المملكة العربية السعودية، إلى مسودة قائمة بالدول التي تشكل خطراً على التكتل، بسبب تراخيها تجاه تمويل الإرهاب وغسيل الأموال.ويأتي التحرك في ظل تزايد الضغط الدولي على الرياض، عقب اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول يوم 2 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.وتضم القائمة الحالية للاتحاد 16 دولة، بينها إيران والعراق وسوريا وأفغانستان واليمن وكوريا الشمالية، وتستند بشكل أساسي إلى معايير تستخدمها قوة مهام التحرك المالي، وهي هيئة دولية معروفة اختصارا باسم (فاتفا) تضم الدول الغنية، ومهمتها محاربة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.