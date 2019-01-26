العوض: "الأموال القطرية" جاءت للتحكم بالشعب وابتزازه وتمت نتيجة سيطرة حماس



وأعرب العوض، عن أمله بألا يجد رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر، تعطيلاً من قبل حماس خلال زيارته للتشاور معها من اجل الانتخابات.



يذكر، أن مصدراً سياسياً في حكومة نتنياهو، صرح بالأمس أن الإنجاز الكبير الذي حققه نتنياهو من خلال سماحه بإدخال المال القطري إلى قطاع غزة، هو فصل قطاع غزة عن الضفة، إضافة إلى أن السلطة الوطنية، والرئيس محمود عباس، يرفض أية رقابة إسرائيلية على الأموال التي يتم إدخالها إلى قطاع غزة، أما الآن

فإن إسرائيل، باتت تراقب كل دولار يدخل إلى هناك، بعد موافقة حماس على ذلك.

رام الله - دنيا الوطنقال عضو المكتب السياسي لحزب الشعب، وليد العوض: إن إدخال الأموال القطرية إلى قطاع غزة، له هدف واضح، وهو التحكم بإرادة الشعب وابتزازه، وما كان ليتم لولا وجود الانقسام وسيطرة حماس على القطاع، مشيراً إلى أن كل الأموال التي يجري تقديمها تحت مسمى الحالة الإنسانية، كان بالإمكان توفيرها في إطار المصالحة الوطنية.وأكد العوض في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) على أننا أمام منعطفات حادة ومصيرية، خاصة بعد إغلاق كل الأبواب في وجه جهود المصالحة، مشدداً على أن الطريق الوحيد الآن هو إجراء الانتخابات، لأن شعبنا لم يعد يطيق المتاجرة بدمائه.