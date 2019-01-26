الكونجرس الأمريكي يوافق على إنهاء الإغلاق الحكومي

انضم مجلس النواب الأمريكي إلى مجلس الشيوخ، في الموافقة على مشروع قانون؛ لإنهاء الإغلاق الجزئي للحكومة، من خلال توفير تمويل مؤقت للوكالات الاتحادية.





ورفض مجلس النواب منح الرئيس دونالد ترامب، المبلغ الذي طلبه لتمويل بناء جدار على الحدود الأمريكية المكسيكية وهو 5.7 مليار دولار، وفق ما أوردت وكالة (سبوتنك) للأنباء.



رام الله - دنيا الوطنووافق المجلس بالإجماع على تمويل سلسلة من الوكالات الاتحادية حتى الخامس عشر من شباط/ فبراير، حيث أعطى الكونغرس، وترامب، ثلاثة أسابيع للتفاوض على اتفاق بشأن أمن الحدود.ومن المتوقع أن يوقع ترامب على مشروع القانون؛ لصبح قانوناً على الفور.يذكر، أن الرئيس الأمريكي، أعلن أمس الجمعة التوصل إلى اتفاق بشأن تشريع لإعادة عمل الحكومة الأمريكية حتى 15 شباط/ فبراير.وقال ترامب في البيت الأبيض "أنا فخور للغاية بأن أعلن اليوم أننا توصلنا إلى اتفاق لإنهاء إغلاق الحكومة الاتحادية وإعادة عملها".وأضاف ترامب، أن لجنة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، ستجتمع لمناقشة احتياجات أمن الحدود في البلاد.وتسبب البند الخاص ببناء الجدار الحدودي مع المكسيك في أزمة بين ترامب والكونغرس، الذي يشكل الديمقراطيون الأغلبية فيه، ففي حين يصر ترامب على المضي قدماً في بناء الجدار واعتماد 5.7 مليار دولار لبنائه، يرفض الديمقراطيون هذا البند.