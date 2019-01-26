الجهاز الأمني الإسرائيلي: قضية الأموال القطرية ستزيد من خطر التصعيد بغزة

رام الله - دنيا الوطنأكدت صحيفة (هآرتس) أن الجهاز الأمني الإسرائيلي، يعتقد أن رفض حركة حماس قبول الدفعة الثالثة من أموال المساعدات القطرية، سيخلق التوتر الذي يزيد من خطر التصعيد.وقالت الصحيفة، نقلًا عن الجهاز قوله: "ومع ذلك، فإن احتمال حدوث عملية عسكرية في غزة لا يزال منخفضًا؛ نظرًا للتقييم القائل بأن حماس لا تريد الدخول في جولة طويلة من القتال، لأنها ستضر بها".ويعتقد الجهاز الأمني، أن حماس تشعر أنه تم نقل الأموال بدوافع سياسية، وبهدف إذلالها، وعرضها كمن تنتظر المساعدة من إسرائيل، ورغم الرفض، تحتاج حماس إلى المساعدة المالية، وقد تجد طريقة للحصول عليها في الأيام المقبلة.