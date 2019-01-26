روسيا: ملتزمون بأمن إسرائيل ولسنا حلفاء لإيران

أكد نائب وزير الخارجية الروسية، سيرجي ريباكوف، أن بلاده ملتزمة بأمن إسرائيل، وليست حليفة لإيران.





يأتي ذلك، في تصريحات لريباكوف لشبكة (CNN) الأمريكية، وبعد سلسلة هجمات إسرائيلية، نفذت ضد أهداف إيرانية في سورية، دفعت روسيا إلى مطالبة إسرائيل بوقف "الهجمات التعسفية في سورية".



رام الله - دنيا الوطنورداً على سؤال، ما إذا كانت موسكو وطهران حليفتين على الأرض في سورية، قال ريباكوف: إنه لم يكن ليستخدم هذه الكلمات لوصف العلاقة مع إيران، مضيفاً أن بلاده لا تستخف بأهمية الخطوات التي تضمن الأمن لإسرائيل.إلى ذلك، سُئل عن تدخل روسيا في الانتخابات الأميركية، فأجاب أن بلاده لا تحاول التدخل في الشؤون الداخلية للولايات المتحدة.يذكر، أن روسيا كانت قد طالبت إسرائيل، قبل بضعة أيام، بوقف هجماتها في سورية، وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا: إن "ممارسة الهجمات التعسفية من قبل إسرائيل على دولة سيادية، وهي سورية في هذا الحالة يجب أن تتوقف".