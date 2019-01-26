شؤون فلسطينية

الغول: الأموال القطرية "رشوة" لتهدئة مسيرات العودة

الغول: الأموال القطرية "رشوة" لتهدئة مسيرات العودة
عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين/ كايد الغول
خاص دنيا الوطن- آن العقاد
قال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، كايد الغول: إن الأموال القطرية، "رشوة" لتهدئة مسيرات العودة، وعدم الإقدام على أي فعاليات تضر الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح الغول، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن أي دعم عربي، يجب أن يكون من خلال الجهات الرسمية الموحدة، وفي إطار دعم خطة تنموية بعيداً عن اشتراطات إسرائيل المدعومة أمريكياً.

وفيما يتعلق بملف المصالحة الفلسطينية، أشار القيادي بالجبهة، إلى أن الملف مُجمد، وتراجع خطوات كبيرة بعد حل المجلس التشريعي، والطعن في شرعية الرئيس محمود عباس، لافتاً إلى أن ذلك يعكس صراعات على السلطة بين حركتي فتح وحماس.

وأضاف الغول: "يضعنا ذلك أمام طور جديد من الانقسام، ومعالجته تتطلب جهود أوسع وأكبر، وأن يأتي بالرزمة الشاملة من خلال تفعيل وتطوير منظمة التحرير؛ لمناقشة البرنامج السياسي وقواعد الشراكة، وفق التمثيل النسبي الكامل". 

 

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