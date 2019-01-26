جامعتا النجاح الوطنية وعمان الأهلية توقعان اتفاقية تعاون مشترك

بعد ذلك، تم توقيع الاتفاقية التي شملت على العديد من بنود التعاون المشترك في مجال تبادل الخبرات العلمية بين الطرفين.



وبعد ذلك، قام الوفد بجولة عامة في الجرم الجامعي الجديد، حيث زار متحف النجاح، ومكتبة الجامعة، ومركز الإعلام، حيث التقى بمدير المركز المهندس غازي مرتجى، الذي قدم بدوره شرحاً حول عمل المركز، ورسالته بشكل عام.



رام الله - دنيا الوطناستقبل ماهر النتشة، القائم بأعمال رئيس الجامعة في مكتبه، وفداً من جامعة عمان الأهلية، ضم الدكتور ماهر الحوراني، رئيس هيئة المديرين، ورئيس مجلس إدارة مجموعة حوراني، والأستاذ الدكتور ساري أحمد غنيمة، رئيس جامعة عمان الأهلية، والسيد سمير حجازي، مدير العلاقات العامة في مجموعة الحوراني.وكان في استقبال الوفد من الجامعة أيضاً، الدكتور محمد العملة، نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، والدكتور عبد الناصر نور، من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية، والسيد محمد كوبري، القائم بأعمال مدير العلاقات العامة.وفي بداية اللقاء، رحب النتشة بالوفد الضيف، وقدم له شرحاً حول ما وصلت إليه الجامعة من تطورات في شتى المجالات العلمية والبحثية، وأعرب النتشة عن سعادته لهذه الزيارة التي تعبر عن عمق العلاقات بين الشعبين الفلسطيني والأردني بشكل عام، وما بين جامعة النجاح الوطنية، وجامعة عمان الأهلية، بشكل خاص، مشيراً إلى أن توقيع الاتفاقية بين الجامعتين، ترجمة لهذه العلاقات.الدكتور الحوراني عبر عن سعادته لزيارة فلسطين، وزيارة جامعة النجاح الوطنية، مشيراً إلى أن هذه الزيارة تعد من الزيارات المهمة التي يقوم بها وفد الجامعة، لما لها من أهمية في تعزيز سبل التعاون بين مجموعة حوراني، والمؤسسات التعليمية بشكل عام.أما الدكتور غنيمة، فقد أبدى إعجابه بما وصلت إليه جامعة النجاح الوطنية من تطورات، معرباً عن فخره بتوقيع الاتفاقية مع جامعة النجاح الوطنية، التي تُعد من الجامعات المتميزة على مستوى المنطقة، متمنياً مزيداً من التقدم والنجاح لمسيرتها.