الجامعة العربية تُقدم أدلة تُثبت بناء العرب للقدس

رام الله - دنيا الوطنقدمت الجامعة العربية، أدلة تاريخية، تثبت أن العرب هم الذين بنوا القدس، وأن اليهود كانوا غرباء بالكامل عن المدينة، وذلك في اليوم الثاني للندوات الثقافية الخاصة بضيف الشرف "جامعة الدول العربية" بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.وجاءت الأدلة التاريخية التي قدمتها الجامعة بعنوان "علم الآثار التوراتي: يثبت أن القدس عربية"، حيث بحثت إدعاء اليهود والنصوص بأن النبي سليمان بنى هيكلاً في مدينة القدس "أورشليم" وهو ما يعرف "بالهيكل الأول"، حيث كانت فترة بنائه من 960- 953 قبل الميلاد فوق جبل موريا بيت المقدس، وفق صحيفة (المصري اليوم).واستمر بقاء هذا الهيكل 410 سنوات إلى أن تم هدمه على يد نبوخذنصر عام 586 قبل الميلاد، وقد بني الهيكل الثاني بعد احتلال كورش الفارسي لبلاد بابل في 520-515 قبل الميلاد.