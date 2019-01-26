الجمعة.. تنقل 2803 مسافر وارجاع 3 على معبر الكرامة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الإدارة العامة للمعابر والحدود في بيان لها عن تنقل 2803 مسافر في كلا الاتجاهين، الجمعة، عبر معبر الكرامة وكان على النحو التالي :-مغادرين : 1039 مسافرقادمين : 1764 مسافرمرجعين : 03 مسافرواضافت الادارة انه من المقرر ان يعمل معبر الكرامة اليوم السبت من الساعة السابعة والنصف صباحا و حتى الساعة العاشرة والنصف صباحاً كما وتعمل الطواقم العاملة على معبر الكرامة منذ ساعات الصباح الأولى على تسهيل حركة مغادرة المسافرين وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم.