الجمعة.. تنقل 2803 مسافر وارجاع 3 على معبر الكرامة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الإدارة العامة للمعابر والحدود في بيان لها عن تنقل 2803 مسافر في كلا الاتجاهين، الجمعة، عبر معبر الكرامة وكان على النحو التالي :-
مغادرين : 1039 مسافر
قادمين : 1764 مسافر
مرجعين : 03 مسافر
واضافت الادارة انه من المقرر ان يعمل معبر الكرامة اليوم السبت من الساعة السابعة والنصف صباحا و حتى الساعة العاشرة والنصف صباحاً كما وتعمل الطواقم العاملة على معبر الكرامة منذ ساعات الصباح الأولى على تسهيل حركة مغادرة المسافرين وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم.
أعلنت الإدارة العامة للمعابر والحدود في بيان لها عن تنقل 2803 مسافر في كلا الاتجاهين، الجمعة، عبر معبر الكرامة وكان على النحو التالي :-
مغادرين : 1039 مسافر
قادمين : 1764 مسافر
مرجعين : 03 مسافر
واضافت الادارة انه من المقرر ان يعمل معبر الكرامة اليوم السبت من الساعة السابعة والنصف صباحا و حتى الساعة العاشرة والنصف صباحاً كما وتعمل الطواقم العاملة على معبر الكرامة منذ ساعات الصباح الأولى على تسهيل حركة مغادرة المسافرين وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم.
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