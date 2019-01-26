مهاتير محمد: نَرفض استقبال سباحين إسرائيليين من "دولة مُخادعة"

رام الله - دنيا الوطنجدد رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد، رفض بلاده استقبال الرياضيين الإسرائيليين داخل أراضيها، قائلاً: "هؤلاء يأتون من دولة مُخادعة، ونحن لا نحب المُخادعين".جاء ذلك، في خطاب أمام تجمع شعبي بمنطقة "كاميرون هايلاند" (وسط) قبل الانتخابات البرلمانية التكميلية التي ستجري، السبت، في المنطقة المذكورة.وتطرق مهاتير، وفق (ياني شفق) إلى قرار حظر بلاده مشاركة سباحين إسرائيليين في بطولة العالم للسباحة، مؤكداً امتلاك ماليزيا حق فرض الحظر على مواطنين إسرائيليين.وأضاف "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال: إن مواطني 5 دول مسلمة لا يمكنهم دخول بلاده، إذا كان ترامب يستطيع القيام بذلك، فلم لا أقوم أنا بمنع دخول الإسرائيليين إلى ماليزيا!".وفي 16 كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلنت ماليزيا، أنها لن تستضيف أي فعاليات في المستقبل، تشمل إسرائيل أو ممثلين عنها، معتبرةً استضافة الرياضيين الإسرائيليين "جريمة".وتستضيف ماليزيا بطولة العالم للسباحة البارالمبية 2019، في الفترة من 29 تموز/ يوليو وحتى 4 آب/ أغسطس المقبلين.والبطولة ستكون واحدة من الفعاليات التأهيلية للألعاب الأولمبية للمعاقين عام 2020، في العاصمة اليابانية طوكيو، والتي من المقرر أن يتنافس فيها أكثر من 600 رياضي من 70 دولة.