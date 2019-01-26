شاهد: تعدي على أسد قصر النيل والسلطات المصرية تتدخل

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رام الله - دنيا الوطن
نشرت صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لبائع شاي بجوار أسدي كوبري قصر النيل في مصر.

وتسببت الصورة في استياء عدد كبير من النشطاء المصريين، مما دفع اللواء هادي خشبة، رئيس حي غرب القاهرة، بإزالة موقع البائع المتجول باعتبارها مسيئة للآثار بكوبري قصر النيل.

وأكد اللواء المصري، أنه لن يتم السماح بتكرار تلك المخالفات مرة أخرى، للحفاظ على المظهر الجمالي للموقع وإنفاذ القانون على المخالفين.

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