أمير قطر يعلق على فوز منتخب بلاده

رام الله - دنيا الوطنعلق أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، على فوز منتخب بلاده على كوريا الجنوبية خلال مباراة ربع نهائي كأس آسيا 2019.وتأهل منتخب قطر لنصف نهائي كأس آسيا 2019، ليواجه نظيره الإماراتي، يوم الثلاثاء المقبل.وكتب أمير دولة قطر تغريدة، عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر"، جاء فيها: "مبروك لمنتخبنا الوطني هذا الإنجاز الرائع وصعوده إلى دور نصف النهائي في بطولة كأس آسيا 2019.. متمنيًا لأبطالنا مواصلة هذا العطاء والأداء المميز حتى نهاية البطولة".يشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يتأهل فيها المنتخب القطري إلى نصف نهائي بطولة كأس آسيا.