الرئيس يستقبل أعضاء الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطناستقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء امس الجمعة، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، أعضاء الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، برئاسة رئيسة الاتحاد انتصار الوزير.وقدم أعضاء الوفد، التهنئة لسيادة الرئيس بترؤس دولة فلسطين لمجموعة 77 + الصين في الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرين إلى أن هذا يعتبر إنجازا كبيرا لدولة فلسطين.بدوره، أكد الرئيس أن دولة فلسطين ماضية في خطواتها للانضمام لجميع المنظمات والمعاهدات والمواثيق الدولية، من أجل حماية حقوق الشعب الفلسطيني وحقه في الحرية والاستقلال.وأشار سيادته إلى أن دولة فلسطين من الدول الرائدة في حماية حقوق المرأة والمساواة بين جميع مكونات المجتمع.