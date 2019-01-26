الاحتلال يعتقل أسيرا محررا من طمون على حاجز زعترة
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء امس الجمعة، أسيرا محررا من بلدة طمون جنوب طوباس، أثناء مروره عبر حاجز زعترة العسكري، جنوب نابلس.
وأفادت مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال اعتقلوا الشاب محمد أحمد بني عودة، أثناء عودته من مدينة رام الله إلى بلدته طمون.
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء امس الجمعة، أسيرا محررا من بلدة طمون جنوب طوباس، أثناء مروره عبر حاجز زعترة العسكري، جنوب نابلس.
وأفادت مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال اعتقلوا الشاب محمد أحمد بني عودة، أثناء عودته من مدينة رام الله إلى بلدته طمون.
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