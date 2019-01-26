ترامب يتبرع براتبه لأبحاث الكحول

رام الله - دنيا الوطنتبرع الرئيس الأميركي دونالد براتبه عن الربع الثالث من عام 2018 إلى هيئة فدرالية تعد أبحاثا عن إدمان الكحول والمشكلات المتعلقة بالكحول.وقال البيت الأبيض إن ترامب تبرع بنحو 100 ألف دولار من راتبه إلى المعهد الوطني لتعاطي وإدمان الكحول.يعد إدمان الكحول قضية شخصية بالنسبة للرئيس، إذ توفي شقيقه الأكبر فريد جونيور عام 1981 بعد صراع مع إدمان الكحول، وقال الرئيس إنه تعلم من تجربة أخيه، ولن يشرب أي نوع من الكحول منذ ذلك.وتعهد ترامب عندما كان مرشحا للرئاسة عام 2016 بعدم تقاضي راتبه الرئاسي السنوي البالغ 400 ألف دولار حال انتخابه.وبموجب القانون، لابد أن يتم دفع راتب للرئيس، وبالتالي يتبرع ترامب بربع راتبه إلى هيئات وإدارات فيدرالية.