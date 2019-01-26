إصابة مواطن ونجله في هجوم للمستوطنين شرق مدينة الخليل







رام الله - دنيا الوطنأصيب مواطن ونجله، مساء امس الجمعة، في هجوم للمستوطنين، شرق مدينة الخليل.وأفادت الوكالة الفلسطينية الرسمية، بأن عشرات المستوطنين المسلحين من مستوطنة "كريات أربع" هاجموا منازل المواطنين في حي واد الحصين بالحجارة، ما أسفر عن إصابة المواطن هشام جميل أبو اسعيفان (48 عاما) ونجله محمد (10 أعوام) بجروح ورضوض، جرى علاجهما في المكان.