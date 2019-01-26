وفاة طفلة 6 سنوات بحادث سير دهس في سلفيت

رام الله - دنيا الوطنأعلن الاطباء في مستشفى الشهيد ياسر عرفات الحكومي بسلفيت في ساعات متاخرة من مساء أمس عن وفاة الطفلة "ليان أشرف طقطق"، 6 سنوات، من سكان مدينة سلفيت متاثرة باصاباتها اثر تعرضها لحادث سير دهس في المدينة.وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات بان الشرطة تلقت بلاغا امس يفيد بوقوع حادث سير دهس ووصول الطفلة للمشفى بحالة حرجة على الفور تحرك خبراء الحوادث لمكان وقوعه وباشروا باجراءات التحقيق فيما حاول الاطباء انقاذ حياتها الا انها توفيت بعد ساعات في المشفى .وأضاف العقيد ارزيقات بان الشرطة اوقفت السائق لحين انتهاء الاجراءات واحالته للنيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه.