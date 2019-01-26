الطقس: أجواء لطيفة اليوم ومنخفض جوي محدود يوم الاثنين





الثلاثاء 29-1-2019: يكون الجو غائما جزئياً الى صاف ، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .



درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:



المدينـة اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 20-10 14-6 9-6 بيت لحم 20-10 14-6 9-6 رام الله والبيرة 18-9 13-5 8-5 طولكرم 23-10 18-8 14-8 نابلس 21-11 15-7 10-7 قلقيلية 23-10 18-8 14-8 جنين 22-11 18-7 13-7 سلفيت 20-10 14-6 9-6 طوباس 22-11 18-7 13-7 روابي 21-11 15-7 10-7 الخليل 18-9 13-8 8-8 غزه 22-11 18-9 15-9 أريحا 42-14 23-10 18-10 خانيونس 22-11 18-9 15-9 الأغوار الشمالية 23-12 21-8 16-8 رفح 23-11 18-8 14-8

الاثنين 28-1-2019: يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً إلى شديد البرودة، ويطرأ انخفاض ملموس آخر على درجات الحرارة وفي ساعات الصباح تسقط بإذن الله الأمطار على المناطق الشمالية تمتد تدريجيا إلى بقية المناطق وتكون الامطار مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحياناً، والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائجا .الثلاثاء 29-1-2019: يكون الجو غائما جزئياً الى صاف ، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو صافيا بوجه عام ولطيفاً خلال النهار بارداً نسبياً خلال الليل خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .هذه الليلة تكون الأجواء صافية بوجه عام وباردة نسبياً خاصة فوق المرتفعات الجبلية والرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .الأحد 27-1-2019: يكون الجو صافياً بوجه عام بارداً نسبياً خلال النهار وبارداً إلى شديد البرودة خلال الليل، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج