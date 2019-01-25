سريع التأثير محدود المدة.. منخفض جوي يضرب فلسطين الاثنين المقبل

رام الله - دنيا الوطن

قال موقع (طقس فلسطين)، إن البلاد تتأثر الاثنين المقبل بمنخفض جوي جديد يمتاز بسرعة تأثيره ومدته المحدودة التي لن تزيد عن 18 ساعة كحد أقصى .



وأوضح الموقع، أنه من المتوقع أن تكون المناطق الشمالية هي الأكثر تأثراً بهذا المنخفض الجوي المتوسط الفعالية إجمالاً بينما ستكون الفرصة ضعيفة لإمتداد الهطولات إلى المناطق الجنوبية في حين ستكون الفرصة جيدة لزخات من الأمطار في المناطق الوسطى من البلاد.وحسب الموقع، فإنه من المتوقع أن تبدأ الحرارة بالإنخفاض بشكل ملموس إعتباراً من صباح يوم بعد الأحد لتصبح أدنى من معدلاتها السنوية العامة بقليل.وأضاف: "من المتوقع أن توالي الحرارة الإنخفاض يوم الإثنين والثلاثاء مع جو بارد ورياح نشطة وحرارة متدنية كثيراً في ساعات الليل والفجر الباكر".وحسب الموقع، فإن يوم غد السبت من المتوقع أن يكون الجو معتدل وترتفع الحرارة ويسود جو لطيف نهاراً ووقت الظهيرة تحديداً بينما يسود جو بارد في ساعات الليل والفجر الباكر.