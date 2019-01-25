الرئيس عباس: ماضون بخطوات الإنضمام لجميع المنظمات الدولية لحماية شعبنا

أكد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أن دولة فلسطين ماضية في خطواتها للانضمام لجميع المنظمات والمعاهدات والمواثيق الدولية، من أجل حماية حقوق الشعب الفلسطيني وحقه في الحرية والاستقلال.





رام الله - دنيا الوطنجاء ذلك، خلال استقبال الرئيس عباس، مساء الجمعة، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، أعضاء الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، برئاسة رئيسة الاتحاد انتصار الوزير.وقدم أعضاء الوفد، التهنئة لسيادة الرئيس بترؤس دولة فلسطين لمجموعة 77 + الصين في الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرين إلى أن هذا يعتبر إنجازا كبيرا لدولة فلسطين.وأشار الرئيس عباس، إلى أن دولة فلسطين من الدول الرائدة في حماية حقوق المرأة والمساواة بين جميع مكونات المجتمع.