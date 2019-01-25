الرئيس يهاتف عائلة الأسير المصاب بالسرطان أبو دياك ويوجه للعمل على الإفراج عنه

والأسير أبو دياك (35 عاما) معتقل في سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ 17/7/2002 ومحكوم بالسجن 3 مؤبدات و30 عاما، ويعاني من مرض السرطان في الأمعاء، وكانت أجريت له عملية جراحية في أيلول/سبتمبر 2015 بمستشفى "سوروكا" الإسرائيلي تم خلالها استئصال 80 سم من الأمعاء.







وتعرض الأسير لخطأ طبي بعد العملية وتلوث كبير في مكانها، ما أدى لإصابته بفشل كلوي ورئوي ومضاعفات خطيرة في بقية أعضاء جسده.

رام الله - دنيا الوطنهاتف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم الجمعة، والد ووالدة الأسير المريض بالسرطان سامي أبو دياك من بلدة سيلة الظهر جنوب جنين، الذي يقبع في ما يسمى سجن مستشفى الرملة.وعبر الرئيس، خلال الاتصال، عن وقوفه إلى جانب الأسير أبو دياك وعائلته، وقال سيادته إنه أعطى تعليماته للجهات ذات العلاقة بإجراء الاتصالات وعلى المستويات كافة للعمل من أجل الإفراج عنه وإنقاذ حياته، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية.