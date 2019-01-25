تحسباً لأي تصعيد.. حماس وإسرائيل ترفعان حالة التأهب

رام الله - دنيا الوطن

قالت قناة (كان) الإسرائيلية، إن حركة حماس رفعت حالة التأهب في صفوف مقاتليها بقطاع غزة استعداداً لسيناريوهات تصعيد محتملة مع إسرائيل.



وأوضحت القناة، أن قيادة حماس في غزة تدرس كل خطوة تقوم بها إسرائيل، فيما قال موقع (حدشوت 24) الإسرائيلي، مساء الجمعة، إن إسرائيل رفعت مستوى التأهب في مستوطنات غلاف قطاع غزة، تحديداً في سديروت ومحيطها، وذلك في أعقاب تخوفات من إطلاق صواريخ من غزة.من ناحيتها، نقلت القناة الإسرائيلية الـ (13)، إن بطاريات القبة الحديدية بمكانها، تحسباً لحدوث تصعيد جديد مع غزة.