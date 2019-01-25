لإزعاجهم الراحة العامة.. القبض على 5 من سائقي الدراجات النارية برام الله

رام الله - دنيا الوطنقبضت الشرطة مساء اليوم على خمسة سائقي دراجات نارية تقوم بأعمال الازعاج واقلاق الراحة العامة في رام الله.وقال بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، إنه وبناء على معلومات وردت لغرفة عمليات الشرطة حول وجود خمسة دراجات تقوم بأعمال الازعاج وإقلاق الراحة العامة وتعريض حياة المواطنين للخطر بشارع الارسال في رام الله، على الفور توجهت دورية شرطة مركز المدينة الى المكان وقامت بايقاف الدراجات وضبطها والقاء القبض على سائقيها.وأكد البيان، أنه تم توقيفهم وسيتم إحالتهم إلى جهات الاختصاص لاستكمال الاجراءات القانونية بحقهم أصولاً.