مهاجماً مواقف الزهار.. نزال: مواقف حماس تطورت بمرحلتين

رام الله - دنيا الوطن

هاجم الناطق باسم حركة فتح في أوروبا، جمال نزال، القيادي في حركة حماس محمود الزهار، وذلك على خلفية تصريحات للأخير اتهم فيه السلطة الفلسطينية بإعاقة دخول الأموال القطرية لغزة.







وقال نزال، عبر صفحته الرسمية بفيسبوك، إن هناك تطور في مواقف حماس بين مرحلتين الأولى مرحلة ما لم يكن لديها ما تخاف عليه، ومرحلة تملكها من أسباب السلطة ما تخاف على فقدانه".





وعلق نزال على ذلك بالقول: "بلوغ سن الرشد بوازع الجزع وليس الهداية والنضوج"، مرفقاً تصميماً يهاجم به الزهار.









