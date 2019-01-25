العاروري: حماس لم تبرم مع الاحتلال أي اتفاق سلام أو هدنة دائمة

رام الله - دنيا الوطن

قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس)، صالح العاروري، إن حركته لم تُبرم مع الاحتلال الإسرائيلي أي اتفاق سلام أو هدنة دائمة.







وأوضح العاروري، لقناة (الأقصى) التابعة لحماس، أن المقاومة مستعدة للدفاع عن أبناء شعبنا الفلسطيني، لافتاً إلى أن المقاومة لن تقبل أسلوب الابتزاز الذي يستخدمه الاحتلال الإسرائيلي.





وأضاف العاروري، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعيش في مأزق شخصي شديد، معتبراً أن إجراء نقل السفارة الأمريكية للقدس إجراء خطير يجب مواجهته من الأمة.





وتابع: "التفاهمات مع الاحتلال لم تتضمن وقف أعمال المقاومة، وانسحاب الاحتلال من غزة جاء تحت ضربات المقاومة، كما أن محاولات الاحتلال تركيع شعبنا في غزة باءت بالفشل".





واستطرد العاروري: "الاحتلال يسعى لفرض الاستيطان في البلدة القديمة والقدس، والحالة الفلسطينية تشهد حالة من التضامن مع الأسرى الفلسطينيين".





يتبع..

