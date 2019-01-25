عاجل

  • العاروري: الذين يريدون أن يصعدوا على تضحيات شعبنا مصيرهم أن تتحطم رقابهم

  • العاروري: غزة على فوهة البركان مع الاحتلال وسلوك شعبنا يمثل مساراً لرفض الاحتلال

  • العاروري: لا يسعنا أن نفرض إرادتنا على كافة المكونات الفلسطينية

  • العاروري: التنازل عن المصالحة يُمثل تنازلاً عن القضية الفلسطينية

  • العاروري: الإنقسام لا يؤدي إلا لترسيخ الشرخ ولا يسعنا إلا العودة للوحدة

مباشر | لقاء مع صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس

شؤون فلسطينية

شاهد غضب القيادي بالجبهة الشعبية ماهر مزهر بسبب إبعاده عن "هنية"

شاهد غضب القيادي بالجبهة الشعبية ماهر مزهر بسبب إبعاده عن "هنية"
جانب من الفيديو
رام الله - دنيا الوطن
انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعي، يرصد لحظة غضب عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ماهر مزهر، ومحاولة نزوله من المنصة خلال كلمة الهيئة الوطنية لمسيرات العودة، بسبب عدم السماح له بالوقوف بجانب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية. 

وقد باءت كل محاولات القيادي في حركة المقاومة الإسلامية محمود الزهار، لإرجاع " ماهر مزهر" إلى منصة مسيرات العودة بالفشل. 

وقد خرجت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة، اليوم الجمعة، في مؤتمر من داخل المسيرات، أكد خلاله القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، خالد البطش، إن استمرار الاحتلال في التلاعب والتنصل من كسر الحصار سيفتح الأبواب أمام تصعيد كبير سيذوق خلاله الاحتلال ومستوطني غلاف غزة الألم والمعاناة.

وأضاف البطش، في بيان الهيئة، الذي أُعلن فيه انتهاء فعاليات اليوم الجمعة، وحضره رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية: "ندعو إلى نبذ الخلافات ورص الصفوق وإنجاز الوحدة الوطنية"، لافتاً إلى أن عنوان الجمعة القادمة سيكون "أسرانا ليسوا وحدهم". 

 

أخبار ذات صلة

العاروري: حماس لم تبرم مع الاحتلال أي اتفاق سلام أو هدنة دائمة

العاروري: حماس لم تبرم مع الاحتلال أي اتفاق سلام أو هدنة دائمة

شاهد: في وداع مؤثر.. والدة الشهيد عابد: &#34;أمانة خلوني معاه&#34;

شاهد: في وداع مؤثر.. والدة الشهيد عابد: "أمانة خلوني معاه"

عريقات رداً على ديختر: مستواك رخيص ومهين للتحريض على الرئيس عباس

عريقات رداً على ديختر: مستواك رخيص ومهين للتحريض على الرئيس عباس

جيش الاحتلال يكشف تفاصيل استشهاد فلسطيني على الحدود الشرقية لرفح

جيش الاحتلال يكشف تفاصيل استشهاد فلسطيني على الحدود الشرقية لرفح

إصابة قيادي بالجهاد الإسلامي برصاص الاحتلال برام الله والحركة تُعلق

إصابة قيادي بالجهاد الإسلامي برصاص الاحتلال برام الله والحركة تُعلق

الزهار: السلطة الفلسطينية تستخدم أطراف عربية لمنع دخول المنحة القطرية لغزة

الزهار: السلطة الفلسطينية تستخدم أطراف عربية لمنع دخول المنحة القطرية لغزة

وفاة طالب &#34;طب&#34; فلسطيني في الجزائر إثر صعقة كهربائية

وفاة طالب "طب" فلسطيني في الجزائر إثر صعقة كهربائية

بحر: قرار حماس رفض الابتزاز المالي انتصار لشعبنا ومقاومته

بحر: قرار حماس رفض الابتزاز المالي انتصار لشعبنا ومقاومته

التعليقات

الدنيا حكايات

تهديد حياة الرئيس السوري بشار الأسد

تهديد حياة الرئيس السوري بشار الأسد

شؤون فلسطينية

وفاة طالب &#34;طب&#34; فلسطيني في الجزائر إثر صعقة كهربائية

وفاة طالب "طب" فلسطيني في الجزائر إثر صعقة كهربائية

الحية يكشف عن رسالة حماس من رد المنحة القطرية لنتنياهو

الحية يكشف عن رسالة حماس من رد المنحة القطرية لنتنياهو

وحدة &#34;اليمام&#34; تكشف.. هكذا نفذنا عملية اغتيال أشرف نعالوة وصالح البرغوثي

وحدة "اليمام" تكشف.. هكذا نفذنا عملية اغتيال أشرف نعالوة وصالح البرغوثي

مستوطنون يعتدون على سيارات ويخطون شعارات عنصرية

مستوطنون يعتدون على سيارات ويخطون شعارات عنصرية

العمادي: &#34;المنحة القطرية&#34; حُولت لمشاريع إنسانية برعاية الأمم المتحدة

العمادي: "المنحة القطرية" حُولت لمشاريع إنسانية برعاية الأمم المتحدة

موسكو ستستضيف حواراً فلسطينياً بمشاركة جميع الفصائل

موسكو ستستضيف حواراً فلسطينياً بمشاركة جميع الفصائل

إصابة طفل من بلدة يطا بجروح خطيرة جراء دهسه من الاحتلال

إصابة طفل من بلدة يطا بجروح خطيرة جراء دهسه من الاحتلال

الاحتلال يزعم: إطلاق صواريخ تجريبية من غزة

الاحتلال يزعم: إطلاق صواريخ تجريبية من غزة

منوعات

جورج كلونى يوضح حقيقة انفصاله عن أمل علم الدين

جورج كلونى يوضح حقيقة انفصاله عن أمل علم الدين

نادين نجيم ومي حريري وهيفاء وهبي في أسبوع باريس للموضة.. وغياب إليسا

نادين نجيم ومي حريري وهيفاء وهبي في أسبوع باريس للموضة.. وغياب إليسا

يسرا في إجازة من التمثيل.. هل تكرر تجربة &#34;3 دقات&#34;؟

يسرا في إجازة من التمثيل.. هل تكرر تجربة "3 دقات"؟

بـ&#34;التي شيرت الأبيض&#34;..ياسمين الخطيب تشجع الزمالك: &#34;هوبا إيه هوبا آه هنكسب&#34;

بـ"التي شيرت الأبيض"..ياسمين الخطيب تشجع الزمالك: "هوبا إيه هوبا آه هنكسب"

فيديو: القصة الكاملة لـ&#34;هدية&#34; من الملك سلمان لـ&#34;حليمة بولند&#34; بـ&#34;3 مليون ريال&#34;

فيديو: القصة الكاملة لـ"هدية" من الملك سلمان لـ"حليمة بولند" بـ"3 مليون ريال"

شاهد: كيف تغيرت ملامح غادة عادل وكريم عبد العزيز خلال 15 عاما؟

شاهد: كيف تغيرت ملامح غادة عادل وكريم عبد العزيز خلال 15 عاما؟

إحساسها كسر حاجز اللغة.. تركيّة تغنّي لـ &#34;إليسا &#34;

إحساسها كسر حاجز اللغة.. تركيّة تغنّي لـ "إليسا "

طلب الزواج من ياسمين صبري.. فنان كويتي يهين إحدى مُتابعاته بألفاظ خارجة

طلب الزواج من ياسمين صبري.. فنان كويتي يهين إحدى مُتابعاته بألفاظ خارجة

إحالة فاشنيستا كويتية للتحقيق.. وثّقت انهيار ابنها ببرودة أعصاب

إحالة فاشنيستا كويتية للتحقيق.. وثّقت انهيار ابنها ببرودة أعصاب

&#34;مجنونة&#34;.. ناهد السباعي تكشف سبب هروبها ليلة زفافها لأول مرة

"مجنونة".. ناهد السباعي تكشف سبب هروبها ليلة زفافها لأول مرة

عربي

الأمم المتحدة تُعلن أسماء فريق التحقيق الدولي بقضية مقتل خاشجقي

الأمم المتحدة تُعلن أسماء فريق التحقيق الدولي بقضية مقتل خاشجقي

أبو الغيط يقدم شهادة إضافية حول لغز &#34;جاسوسية&#34; أشرف مروان

أبو الغيط يقدم شهادة إضافية حول لغز "جاسوسية" أشرف مروان

خادم الحرمين يبعث وفداً وزارياً للسودان تضامناً معه في مواجهة التحديات الاقتصادية

خادم الحرمين يبعث وفداً وزارياً للسودان تضامناً معه في مواجهة التحديات الاقتصادية

تفاصيل أول ظهور علني لزوجة &#34;محمد بن سلمان&#34; في مهرجان ثقافي

تفاصيل أول ظهور علني لزوجة "محمد بن سلمان" في مهرجان ثقافي