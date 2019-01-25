شاهد غضب القيادي بالجبهة الشعبية ماهر مزهر بسبب إبعاده عن "هنية"





رام الله - دنيا الوطنانتشر فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعي، يرصد لحظة غضب عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ماهر مزهر، ومحاولة نزوله من المنصة خلال كلمة الهيئة الوطنية لمسيرات العودة، بسبب عدم السماح له بالوقوف بجانب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.وقد باءت كل محاولات القيادي في حركة المقاومة الإسلامية محمود الزهار، لإرجاع " ماهر مزهر" إلى منصة مسيرات العودة بالفشل.وقد خرجت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة، اليوم الجمعة، في مؤتمر من داخل المسيرات، أكد خلاله القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، خالد البطش، إن استمرار الاحتلال في التلاعب والتنصل من كسر الحصار سيفتح الأبواب أمام تصعيد كبير سيذوق خلاله الاحتلال ومستوطني غلاف غزة الألم والمعاناة.وأضاف البطش، في بيان الهيئة، الذي أُعلن فيه انتهاء فعاليات اليوم الجمعة، وحضره رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية: "ندعو إلى نبذ الخلافات ورص الصفوق وإنجاز الوحدة الوطنية"، لافتاً إلى أن عنوان الجمعة القادمة سيكون "أسرانا ليسوا وحدهم".