جيش الاحتلال يكشف تفاصيل استشهاد فلسطيني على الحدود الشرقية لرفح

رام الله - دنيا الوطن

كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الجمعة، تفاصيل استشهاد شاب فلسطيني على الحدود الشرقية لمدينة رفح جنوب قطاع غزة.





وقال جيش الاحتلال، إن ثلاثة فلسطينيين رشقوا الحجارة تجاه سيارات إسرائيلية كانت تسير على الطريق رقم 60 في منطقة بنيامين.





وأوضح جيش الاحتلال، أن ذلك دفع الجنود لإطلاق النار عليهم، الأمر الذي أسفر عن استشهاد فلسطيني واحد.





من ناحيتها، قالت إذاعة جيش الاحتلال: إن قنبلتين يدويتين ألقيتا على جيب عسكري في شمال قطاع غزة اليوم ولم تكن هناك إصابات ثم رد الجنود باطلاق النار على المنفذين.