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دولي

فرنسا تهدد إيران بفرض عقوبات صارمة.. والسبب؟

فرنسا تهدد إيران بفرض عقوبات صارمة.. والسبب؟
وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان
رام الله - دنيا الوطن
أعرب وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، عن استعداد باريس لفرض عقوبات صارمة على إيران؛ بسبب برنامجها الصاروخي الباليستي.

وأكد لودريان، أن باريس مستعدة لفرض حزمة جديدة من العقوبات على طهران في حال عدم إحراز تقدم في المفاوضات بشأن برنامج طهران الصاروخي الباليستي- وفقا لفضائية "روسيا اليوم" الإخبارية.

وكانت مصادر دبلوماسية، قد أكدت أن فرنسا وبريطانيا ودولا أوروبية أخرى، تدرس إمكانية اتخاذ إجراءات اقتصادية عقابية جديدة بحق طهران، على خلفية تجاربها الصاروخية، بما في ذلك تجميد أصول الحرس الثوري الإيراني، والمواطنين المنخرطين في برنامج طهران الباليستي.

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