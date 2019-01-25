إصابة قيادي بالجهاد الإسلامي برصاص الاحتلال برام الله والحركة تُعلق

رام الله - دنيا الوطنحمَّلت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين قوات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن جريمة استهداف القيادي في الحركة أحمد محمد دار نصر ٥٦ عاماً من قرية كفر نعمة غرب مدينة رام الله، أثناء مشاركته في المسيرات الشعبية نتيجة حيث استهدفه جنود الاحتلال برصاصة في الرأس.وأكدت الحركة، في بيان صحفي، صدر عن الحركة في منطقة غرب رام الله، أن الاحتلال عرض حياة القيادي نصر للخطر بعد إطلاق النار عليه بشكل مباشر، وإصابته بالرأس في استهداف واضح ضد قيادة حركة الجهاد بالضفة.وقال ممثل الحركة في القوى الوطنية برام الله الاستاذ أحمد العوري: إن استهداف القيادات والرموز الوطنية والشعبية لن يفت في عضد شعبنا ولن يكسر إرادة المنتفضين والمقاومين، وستكشف الأيام فشل سياسات الاحتلال وإرهابه في مواجهة الانتفاضة الباسلة المستمرة على كل التراب الوطن الفلسطيني.