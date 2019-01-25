الزهار: السلطة الفلسطينية تستخدم أطراف عربية لمنع دخول المنحة القطرية لغزة

رام الله - دنيا الوطن

اتهم القيادي في حركة (حماس)، محمود الزهار، السلطة الفلسطينية باستخدام أطراف عربية للضغط على قطر من أجل منع دخول الأموال إلى غزة.





وأوضح الزهار، في تصريحات له من مخيم ملكة شرق مدينة غزة، الجمعة، أن أموال المنحة القطرية كانت تذهب في قنوات رسمية للجرحى والمعلمين والأطباء.



وتابع الزهار: "المشكلة ليست في الحصار الاسرائيلي فقط، بل أيضا في حصار الرئيس الفلسطيني محمود عباس"، وفق تعبيره.







وأشار الزهار إلى أن الذي كسر أنف الحصار في الجانب الاسرائيلي، كسر أنف الحصار أيضا في الجانب الذي يتعاون معه من الطرف الفلسطيني.

وقال الزهار، إن رئيس حكومة الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو حاول أن يركب هذا السلم انتخابياً، مؤكداً أنه انصاع وسينصاع في كل المراحل القادمة، مشدداً على أن المنحة القطرية مخصصة للقضايا الإنسانية، وأن المنحة لم يستخدم منها شيء لشراء أسلحة.ولفت الزهار، إلى أن نتنياهو يحاول استغلال ما أمكن لصالحه في الانتخابات القادمة من خلال ما يمارسه في موضوع المنحة القطرية، أو عبر الانتهاكات بحق الأسرى داخل سجون الاحتلال.