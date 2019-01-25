وفاة طالب "طب" فلسطيني في الجزائر إثر صعقة كهربائية

رام الله - دنيا الوطنلقي طالبٌ فلسطينيّ مصرعه، يوم الثلاثاء، في سكنّ للطلاب الفلسطينيين في الجزائر، إثر صعقةٍ كهربائيّة.وأفادت مصادرٌ فلسطينية، أنّ الطالب مهند أبو القمصان (23 عامًا)، تعرّض لصعقة كهربائية في الشقة السكنية المتواجد بها، ما أدى إلى وفاته على الفور.وسيتم نقل الطالب أبو قمصان إلى قطاع غزّة خلال الأيام القادمة، وفقًا لما أفادت مصادر من عائلته.