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الأمم المتحدة تُعلن أسماء فريق التحقيق الدولي بقضية مقتل خاشجقي

الأمم المتحدة تُعلن أسماء فريق التحقيق الدولي بقضية مقتل خاشجقي
جمال خاشقجي
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الأمم المتحدة، مساء الجمعة، أسماء الفريق الدولي للتحقيق في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بتركيا العام الماضي.

وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إن فريقاً من الخبراء الدوليين سيجري تحقيقاً في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي؛ وفق (رويترز).

وأكدت أجنيس كالامارد مقررة الأمم المتحدة المعنية بالقتل خارج نطاق القضاء والإعدام الفوري والتعسفي، أمس الخميس، أنها ستتوجه إلى تركيا الأسبوع المقبل لقيادة "تحقيق دولي مستقل" في مقتل خاشقجي في القنصلية السعودية في أسطنبول في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول.

وقال المكتب في بيان، إن كالامارد ستتوجه برفقة هيلينا كيندي ودوارتي نونو فييرا في زيارة لتركيا في الفترة من 28 يناير/ كانون الثاني وحتى الثالث من فبراير/ شباط.

وكانت النيابة العامة السعودية قد ​أعلنت أنها وجهت التهم إلى 11 شخصاً من الموقوفين في قضية مقتل جمال خاشقجي، وعددهم 21 شخصاً، وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم، مع المطالبة بإعدام من أمر وباشر بالجريمة منهم، وعددهم خمسة أشخاص، وتوقيع العقوبات الشرعية بالبقية.

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