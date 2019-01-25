بحر: قرار حماس رفض الابتزاز المالي انتصار لشعبنا ومقاومته

وأكد على أن قضية الأسرى تحتل سلم أولويات المجلس التشريعي، لافتا إلى أن فصائل المقاومة الفلسطينية لن تدخر جهداً للإفراج عن الأسرى.





وشدد بحر، على أن خروج الأسرى الفلسطينيين واجب وطني يتحمل مسئوليته كافة فصائل شعبنا الفلسطيني وأطيافه المختلفة، داعياً فصائل المقاومة للعمل بكل السبل والوسائل لتبييض السجون الإسرائيلية من آخر أسير فلسطيني.

رام الله - دنيا الوطنقال الدكتور أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة، إن قرار حركة حماس برفض الابتزاز المالي والخضوع لشروط الاحتلال هو انتصار لشعبنا ومقاومه.وأكد بحر، خلال مشاركته في مسيرات العودة شرق مخيم البريج رفض شعبنا لتلاعب الاحتلال بالاموال القطرية لأغراض ودعاية انتخابية، رافضاً أن يفرض الاحتلال آليات صرف تلك الأموال، معبراً عن شكره دولة قطر الشقيقة على مواقفها الداعمة لشعبنا وقضيته على المستوى السياسي والمادي.ولفت إلى أن الحصار المفروض على قطاع غزة سينفك بالمقاومة، مؤكداً أن فك الحصار واجب عربي واسلامي ودولي، محذرا من الانفجار القادم سيكون في وجه الاحتلال.وأشار إلى أن المقاومة هي القادرة على حماية شعبنا وقضيتنا من المؤامرات وافشال مخططات الاحتلال واعوانه، داعياً من تبق خارج الصف الوطني الالتفاف حول خيار المقاومة، وهو خيار شعبنا في كافة أماكن تواجده.ولفت إلى أن مسيرات العودة والمقاومة من خلفها هي التي تعمل على حماية الثوابت الفلسطينية، وأفشلت مخططات أمريكا بما يسمى صفقة القرن.وشدد بحر، على أن مسيرات العودة مستمرة حتى تحقق جميع أهدافها بفك الحصار عن شعبنا، مثمناً الدور الكبير للمقاومة الفلسطينية التي حمت تلك المسيرات وشكلت درع واقي لها ورسمت استراتيجية الردع.وشدد على أن شعبنا سيقاوم كافة الإجراءات المحلية والدولية والإجراءات على قطاع غزة، حتى النصر والتحرير، ولن يستسلم بصمود أبنائنا وعزيمتهم في الإرادة والتحدي وصولا لحياة كريمة في دولة مستقلة عاصمتها القدس الشريف.