شهيد ومُصاب آخر برصاص الاحتلال قرب عين يبرود شرق رام الله

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله، مساء الجمعة، استشهاد مواطن فلسطيني برصاص الاحتلال في المدينة.وقالت الوزارة، إن الشهيد هو أيمن أحمد عثمان حامد (18 عاماً)، من بلدة سلواد شرق مدينة رام الله، حيث استشهد عقب إصابته بالرصاص الحي في الصدر، الذي أطلقه جنود الاحتلال الإسرائيلي، المتمركزين داخل أحد الأبراج العسكرية، المقامة بالقرب من قرية عين يبرود القريبة.وحسب وكالة الأنباء الرسمية (وفا)، فإن جنود الاحتلال احتجزوا جثمان الشهيد حامد، مؤكدةً أن شابا آخر أصيب بالرصاص الحي في اليد، جرى نقلة إلى أحد مشافي رام الله لتلقي العلاج.